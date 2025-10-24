Finalmente possiamo iniziare un articolo senza parlare delle ultime disgrazie del Manchester United, visto che i Red Devils hanno vinto tre delle ultime quattro partite di campionato, con il 2-1 rifilato al Liverpool ad Anfield subito dopo la sosta come ciliegina sulla torta. Certo, come vedremo in sede si pronostico è stata una partita particolare, . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Manchester United-Brighton (sabato 25 ottobre 2025 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici