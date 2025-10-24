Mancato arresto di 26 anarchici | il tribunale replica a Fdi Decisione fondata sulle norme di legge

Arriva la replica del tribunale di Genova alle dichiarazioni della capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio comunale Alessandra Bianchi, dopo le sue dichiarazioni in cui esprimeva delusione per la decisione del gip di non accogliere la richiesta di arresto per 26 anarchici avanzata dalla. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

