Manca pochissimo alle Olimpiadi Milano Cortina 2026 e la tensione è palpabile cosa hanno detto Roberta Metsola e Giovanni Malagò
La presidente del Parlamento europeo è intervenuta alla Bocconi parlando dei valori sportivi, quali l'inclusione. Malagò ha risposto con una stoccata alle istituzioni italiane ed europee. 🔗 Leggi su Wired.it
Manca pochissimo al grande evento di Halloween al @castellodiavio! Un suggestivo percorso di visita organizzato dentro le mura di un Castello medievale! Sabato 25, domenica 26 e venerdì 31 ottobre è in programma l'evento "Una visita da brivido - Hall - facebook.com Vai su Facebook
Che aspetti? Manca pochissimo: il bando scade il 27/10 ore 18 - X Vai su X
Saldini, l'uomo che ha osato l'impensabile: arrivare in orario con le opere di Milano-Cortina - Fabio Massimo Saldini, commissario di Simico, ha incrinato la retorica frignona del non ce la facciamo, del “è tutto uno schifo”. Segnala affaritaliani.it
Da mascotte delle Olimpiadi di Milano-Cortina a specie a rischio estinzione: gli organizzatori dei Giochi invernali hanno però la possibilità di aiutare gli ermellini - Gli aggettivi si interrompono bruscamente, con disperazione dei copywriter cui tocca descrivere que ... Da ildolomiti.it
Metsola: «Giochi Milano-Cortina un percorso che in Europa tutti ammiriamo. Fondamentale il loro messaggio di pace» - La Presidente del Parlamento europeo è intervenuta al convegno «Lo sport come fattore chiave per le politiche europee. Come scrive corriere.it