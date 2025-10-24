Mamma ho perso l' aereo | per il 35° anniversario prevista una settimana di eventi speciali al cinema

Dal 4 al 10 dicembre Mamma, ho perso l'aereo torna nelle sale italiane in 4K per celebrare i 35 anni, con l'invito a indossare un maglione natalizio per uno scatto speciale al cinema. A 35 anni dal debutto, il cult natalizio degli anni '90 rimette piede in sala per un'intera settimana di festeggiamenti. Mamma, ho perso l'aereo ci invita, senza troppi convenevoli, a presentarci col miglior maglione delle feste e tanta autoironia nei cinema in Italia. Il ritorno (in 4K) di Mamma, ho perso l'aereo Classico tra i classici, Mamma, ho perso l'aereo torna al cinema dal 4 al 10 dicembre in una versione restaurata in 4K per spegnere trentacinque candeline dove tutto è cominciato: davanti a uno schermo grande, condividendo risate di fila in fila. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Mamma, ho perso l'aereo: per il 35° anniversario prevista una settimana di eventi speciali al cinema

