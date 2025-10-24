Una nonna inglese in vacanza in Spagna è rimasta soffocata mentre si trovava in un ristorante. Il fatto è avvenuto nella Comunità Valenciana a Peñìscola, dove la donna era in vacanza con suo marito. Ceri Ball, 74 anni, è morta dopo essersi soffocata con un boccone di bistecca durante una cena con il marito, Glyn, 77 anni. La donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Comarcal de Vinaròs, dove è deceduta il giorno successivo, il 17 ottobre, per le conseguenze dell’arresto respiratorio. La figlia della vittima, Lisa Lisseman, 54 anni, ha raccontato quanto accaduto. “ Mamma e papà vivono parte dell’anno nella loro casa in Spagna, una seconda casa per loro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mamma ha preso un boccone di bistecca ma le è rimasto bloccato in gola, è svenuta in pochi secondi e poi è morta”: turista britannica perde la vita in vacanza