Malviventi scatenati di notte fa irruzione in pizzeria e sradica con un colpo secco la cassa

Si registra un'ondata di furti a Cesenatico con i malviventi che agiscono di notte per fare razzia negli esercizi commerciali. L'ultimo episodio si mette a referto nella notte tra giovedì e venerdì nella zona di Levante, in viale Carducci. Un intruso, incappucciato, ha prima tentato di scassinare. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Scopri altri approfondimenti

Ancora una notte di paura nell’area nord di Napoli: ladri scatenati hanno colpito la gioielleria Rosy Jewels in via Roma, a #Mugnano. Alle 4.37 è scattato l’allarme e sul posto sono intervenuti titolari, carabinieri e vigilanza privata. I malviventi hanno bloccato le - facebook.com Vai su Facebook

Ladri scatenati in banca e al supermercato - Una banda ha fatto esplodere il bancomat della filiale Banco San Geminiano e San Prospero - ilrestodelcarlino.it scrive

Urgnano, colpo al bancomat nella notte: malviventi fuggiti con la refurtiva - Un nuovo attacco ai bancomat della provincia di Bergamo, stavolta al Banco Bpm di Urgnano, che torna ad essere preso di mira dopo il colpo dello scorso gennaio, in viale Rimembranze, nel ... Come scrive bergamonews.it