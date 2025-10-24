Maltrattamento fisico e abuso sessuale minorile | in programma un convegno ad hoc

Le Aziende sanitarie ferraresi, in collaborazione con l'Università degli Studi di Ferrara, hanno organizzato per sabato 25 (presso il nuovo polo didattico dell’Ospedale di Cona) un evento formativo dedicato alla tutela dei minori, dal titolo ‘Facing abuse. Saper riconoscere i segnali di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

