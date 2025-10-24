Maltrattamenti in famiglia Condannato a undici anni

Vent’anni di maltrattamenti, aggressioni, percosse e botte alla moglie e a tutta la famiglia, compresi i figli di ogni età. Picchiati per i motivi più banali: dal cibo avanzato nel piatto, fino al pulsante dello sciacquone del bagno schiacciato male. Arrestato a luglio dello scorso anno in flagranza, quando la polizia era intervenuta nella sua abitazione durante l’ennesima aggressione, ieri l’uomo, un albanese di 58 anni, è stato condannato dal Tribunale Collegiale di Como a 11 anni e 9 mesi di carcere per gravi e continuati maltrattamenti in famiglia. Il 28 luglio dello scorso anno, quando le pattuglie della Squadra Volante erano entrate nella sua abitazione a Como, era in corso una delle aggressioni più violente alla moglie, rientrata dopo aver passato alcune ore fuori casa con la sorella e il fratello. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

