Maltratta e minaccia la madre poi torna da lei violando il divieto di avvicinamento
Un arresto per violazione di un divieto di avvicinamento. È questo il bilancio del controllo eseguito nei giorni scorsi a Laces (BZ) dai carabinieri del posto.La vicendaNello specifico, l’operazione ha riguardato un uomo ritenuto responsabile di maltrattamenti e minacce nei confronti di sua madre. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
