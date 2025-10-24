Maltempo venti forti al Centro-Sud | allerta gialla su Campania e Calabria

Webmagazine24.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Una perturbazione di origine atlantica porta maltempo sull'Italia con precipitazioni più intense al Nord e sulla Toscana e venti di burrasca al Centro-Nord. La perturbazione si sposterà rapidamente verso i Balcani, favorendo il sostanziale esaurimento delle precipitazioni, ma estendendo alle Regioni meridionali un'intensa ventilazione dai quadranti occidentali, con raffiche molto forti, soprattutto, sui . Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

maltempo venti forti centroMaltempo, venti forti al Centro-Sud: allerta gialla su Campania e Calabria - (Adnkronos) – Una perturbazione di origine atlantica porta maltempo sull’Italia con precipitazioni più intense al Nord e sulla Toscana e venti di burrasca al Centro- Si legge su pianetagenoa1893.net

maltempo venti forti centroMaltempo, venti forti e forti mareggiate al Centro-Sud - Una perturbazione di origine atlantica porta fin da oggi maltempo sull'Italia con precipitazioni più intense al Nord e sulla Toscana e venti di burrasca al Centro- Segnala msn.com

maltempo venti forti centroAllerta meteo, venti forti al Centro-Sud - Previste forti mareggiate e raffiche di vento fino a burrasca forte Maltempo sull’Italia. Secondo ambienteambienti.com

Cerca Video su questo argomento: Maltempo Venti Forti Centro