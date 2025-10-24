Maltempo uomo trascinato via dal torrente Terrore in Italia

La paura ha avuto il volto dell’acqua e la voce del vento. Quella mattina, il maltempo non ha risparmiato nessuno, ma è stata la rapidità con cui un corso d’acqua apparentemente innocuo si è trasformato in una minaccia furiosa a scrivere l’episodio più drammatico. Un uomo, intento nel suo lavoro nell’alveo, si è visto circondato in un attimo, intrappolato dall’onda montante che inghiottiva gli argini. La sua unica speranza è diventata una corsa contro il tempo e la forza bruta della natura. Solo l’intervento dei soccorritori, giunti da lontano per supportare le squadre già stremate dagli innumerevoli fronti aperti, ha potuto strapparlo al pericolo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Maltempo, uomo trascinato via dal torrente. Terrore in Italia

