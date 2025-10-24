Maltempo Toscana sferzata dal vento forte nella notte

E' stata una nottata di vento forte in Toscana con l'allerta meteo arancione in vigore fino alle 6 di stamattina su costa centrale e Arcipelago.Registrate raffiche di 136 kmh alla Gorgona e 130 kmh a Castelnuovo Val di Cecina. Interventi del sistema regionale di Protezione civile e Vigili del. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Approfondisci con queste news

Una situazione di maltempo e' accaduta quest'oggi in Toscana e a farne le spese anche l'aeroporto di Pisa con ritardi e tre dirottamenti. Tutti atterrati a Roma Fiumicino. Quali i voli atterrati a Roma Tre i voli Ryanair atterrati a Roma Fiumicino. FR5624 Manches - facebook.com Vai su Facebook

Maltempo in Toscana, nuova allerta arancione per forte vento e mareggiate: sono 20 i comuni coinvolti - X Vai su X

Italia colpita dal maltempo: alberi caduti e disagi in Campania, Umbria e Toscana - Piogge intense e venti forti hanno colpito diverse regioni italiane, provocando interruzioni stradali ma fortunatamente senza feriti. Secondo italiaoggi.it

Maltempo in Toscana, onde alte 3,5 metri e vento a 130 km/h - In Toscana se le piogge sono in esaurimento e tutti i fiumi sono all'interno dei livelli di riferimento - Lo riporta controradio.it

Maltempo in Toscana: onde alte 3 metri e mezzo, vento fino a 130 km/h - Video - Raffiche a 130 km/h a Castelnuovo Val di Cecina», nel Pisano, 120 km/h alla Gorgona (Livorno) e a 90 km/h sulla costa centrale. Lo riporta gazzettadiparma.it