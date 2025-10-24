Maltempo nelle Marche oltre 130 interventi dei pompieri

Raffiche di vento intense hanno colpito le Marche, costringendo i vigili del fuoco a effettuare oltre 130 interventi. Le squadre sono intervenute per la rimozione di alberi caduti e la messa in sicurezza di strutture danneggiate. La provincia più colpita è Fermo con 53 operazioni, seguita da Macerata (40), Ascoli Piceno (25), Ancona (15) e Pesaro Urbino (5). Nell'Ascolano si sono svolte alcune delle operazioni più complesse, documentate nel video. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Maltempo nelle Marche, oltre 130 interventi dei pompieri

