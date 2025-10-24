Maltempo in arrivo su Halloween e Ognissanti | preparati all’impatto atmosferico

Roma - Una profonda depressione dalla Scandinavia porterà piogge, venti forti e un calo delle temperature in molte aree italiane fino a martedì prossimo. La prossima settimana si preannuncia turbolenta per l’Italia: una vasta area di bassa pressione, posizionata attualmente sulla Scandinavia occidentale, farà affluire fronti perturbati con traiettoria nord-ovest verso sud-est che interesseranno soprattutto il Centro-Sud del Paese. I modelli meteorologici concordano su un periodo instabile fino a martedì, caratterizzato da condizioni di maltempo, accompagnate da un leggero ma percepibile calo termico. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Maltempo in arrivo su Halloween e Ognissanti: preparati all’impatto atmosferico

