Maltempo | A Rosignano e Livorno raffiche di vento a 100 kmh | alberi abbattuti e Terrazza ' invasa' da detriti FOTO
Le raffiche a quasi 100 kmh che si sono abbattute sulla costa livornese nella notte tra il 23 e 24 ottobre hanno provocato diversi disagi soprattutto a Livorno e Rosignano. In quest'ultimo comune il vento ha abbattuto due alberi: il primo è finito sopra un'auto in via Labriola ma fortunatamente. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Maltempo Toscana, piogge intense tra Livornese e Pisano: 40mm in un'ora a Rosignano - facebook.com Vai su Facebook
Maltempo in Toscana, disagi e forti piogge in Lunigiana: soccorso un uomo a Filattiera - Nelle ultime ore, la forte perturbazione ha interessato in particolare la provincia di Massa ... Da gonews.it
Maltempo in Toscana, allerta in Lunigiana: la Regione sferzata da vento e piogge intense. Tragedia sfiorata a Filattiera - Una forte perturbazione ha colpito la provincia di Massa Carrara giovedì 23 ottobre 2025, causando soprattutto in Lunigiana gravi disagi. Lo riporta msn.com
Meteo, allerta temporali e venti di burrasca (in Toscana raffiche di 118 km/h): aria fredda per il ponte di Ognissanti, le prime nevicate - Una perturbazione causa maltempo in Italia, con piogge intense, temporali, venti di burrasca e nevicate sulle Alpi. Lo riporta msn.com