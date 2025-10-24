Malore in casa a 14 anni | è in condizioni disperate in ospedale

Bresciatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sta lottando per la vita in ospedale il ragazzino di 14 anni di Roverbella, provincia di Mantova, che si è sentito male in casa martedì pomeriggio: come scrive il quotidiano La Gazzetta di Mantova, il primo a dare la notizia, è stato accompagnato dai genitori al Carlo Poma di Mantova e poi. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

