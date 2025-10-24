Constanze Reuscher è tra le corrispondenti estere più conosciute in Italia. A lungo firma di Die Welt, dal 2018 collabora con La7 ed è presenza fissa nel programma Propaganda Live. " Maledetti tedeschi. Ritorno in un Paese diviso " è il suo ultimo libro edito da Rizzoli, di cui parlerà domani al Moby Dick Festival in una conversazione con Stefano Vastano. Reuscher, forse la Germania è sempre stata una nazione divisa? "Sicuramente dalla costruzione del muro di Berlino in poi e forse perché ho conosciuto soltanto quella Germania. Per questo motivo, dopo 35 anni, ho voluto fare una ricognizione puntuale sulla situazione socio-economica e politica del mio Paese d’origine". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Maledetti tedeschi. Reuscher: "Il mio è un Paese diviso con rancore diffuso"