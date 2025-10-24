Maledetti tedeschi Reuscher | Il mio è un Paese diviso con rancore diffuso

Lanazione.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Constanze Reuscher è tra le corrispondenti estere più conosciute in Italia. A lungo firma di Die Welt, dal 2018 collabora con La7 ed è presenza fissa nel programma Propaganda Live. " Maledetti tedeschi. Ritorno in un Paese diviso " è il suo ultimo libro edito da Rizzoli, di cui parlerà domani al Moby Dick Festival in una conversazione con Stefano Vastano. Reuscher, forse la Germania è sempre stata una nazione divisa? "Sicuramente dalla costruzione del muro di Berlino in poi e forse perché ho conosciuto soltanto quella Germania. Per questo motivo, dopo 35 anni, ho voluto fare una ricognizione puntuale sulla situazione socio-economica e politica del mio Paese d’origine". 🔗 Leggi su Lanazione.it

maledetti tedeschi reuscher il mio 232 un paese diviso con rancore diffuso

© Lanazione.it - Maledetti tedeschi. Reuscher: "Il mio è un Paese diviso con rancore diffuso"

Approfondisci con queste news

maledetti tedeschi reuscher mioMaledetti tedeschi. Reuscher: "Il mio è un Paese diviso con rancore diffuso" - La corrispondente tedesca dall’Italia conosciuta anche per le sue partecipazioni alle trasmissioni di La 7 ha scritto un libro sulla doppia anima della sua terra, anche dopo la caduta del Muro di Berl ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Maledetti Tedeschi Reuscher Mio