Maldonado | Mi auguro che il Napoli possa voltare pagina dopo le ultime sconfitte
Maldonado: “Napoli, con l’aiuto di Conte ed un gruppo unito si può ripartire con il piede giusto! Hojlund è necessario, vanno recuperati gli infortunati, Rrahmani è un punto fermo insieme a Buongiorno, mi aspetto di più da Gilmour, Lobotka è la luce”. Ruben Maldonado, ex difensore paraguaiano del Napoli, ha rilasciato un’intervista a “Napoli Magazine.Com”. Queste le sue parole: Dopo 10 partite tra campionato e Champions, il Napoli ha ottenuto 4 sconfitte complessive, 2 in Champions e 2 in campionato ma nonostante questo attualmente passerebbe il turno in Europa e si trova nei quartieri alti della classifica di Serie A. 🔗 Leggi su Parlami.eu
