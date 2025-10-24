Mafia il pentito catanese Scarface tira in ballo Fabrizio Corona | avrebbe avuto rapporti con il clan Mazzei

Gaetano Cantarella, detto Tano, «storico affiliato al clan Mazzei incaricato di gestire gli affari a Milano», avrebbe avuto «rapporti con Fabrizio Corona, che in più occasioni si rivolgeva» a lui «quando aveva problemi su Milano o, come in un caso, in cui Fabrizio Corona gli chiese un recupero credito di 70mila euro da fare a Palermo per una truffa patita da un amico» dell'ex re dei paparazzi.

