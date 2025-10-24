Madre e figlia ricoverate per pezzi di vetro nelle lasagne | Quel locale deve chiudere

Un episodio choc scuote l’Infernetto, quartiere alla periferia sud di Roma: una madre e la figlia di 23 anni sono state ricoverate in ospedale dopo aver ingerito pezzi di vetro in una porzione di lasagne acquistata in una pizzeria-rosticceria locale. La donna, Barbara Castellani, giornalista e pr, racconta con rabbia e paura l’incubo vissuto: " Sono ricoverata in ospedale da due giorni e rischio un’emorragia interna. Il pezzo di vetro è ancora nel mio intestino. Oltre alla paura, c’è tanta rabbia: il locale dove ho comprato le lasagne deve chiudere. Si tratta di un episodio gravissimo che avrebbe potuto capitare a chiunque ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Madre e figlia ricoverate per pezzi di vetro nelle lasagne: "Quel locale deve chiudere"

