Madone droga nel giubbotto e nel cambio | denunciato un 21enne

Madone. Quando gli agenti della Polizia locale Intercomunale li hanno fermati intorno alle 12.30 di giovedì 23 ottobre a bordo di una Fiat Punto in piazza dei Vignali, hanno subito manifestato segni di nervosismo. Un atteggiamento, quello mostrato dai due giovani, che ha insospettito gli operatori, coordinati dal Commissario Capo Manolo Vincenzo Mangoni, impegnati in un servizio mirato dopo che alcuni residenti avevano segnalato dei movimenti sospetti, confermati anche durante il sopralluogo di un’auto civetta. La perquisizione personale del conducente ha permesso di rinvenire un panetto di hashish di circa 100 grammi nelle tasche del giubbotto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Madone, droga nel giubbotto e nel cambio: denunciato un 21enne

