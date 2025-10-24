Macron | Daremo a Kiev missili e caccia

18.50 La Francia consegnerà ulteriori missili antiaerei all'Ucraina. Così Emmanuel Macron,al tavolo dei Volenterosi a Londra."Consegneremo nei prossimi giorni dei missili Aster aggiuntivi,nuovi programmi di formazione e nuovi Mirage", ha detto in videocollegamento da Parigi senza fornire ulteriori dettagli. Finora, la Francia ha inviato a Kiev tre Mirage 2000 sui sei promessi all'Ucraina, in particolare, per le necessità di formazione dei piloti ucraini. Uno degli apparecchi è stato abbattuto a luglio. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

