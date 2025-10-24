La Maceratese non molla la pista Jonathan Ciabuschi (foto) nonostante la concorrenza. L’attaccante non rientra nei piani dell’ Atletico Ascoli e il idesse biancorosso cerca di accontentare le richieste dell’allenatore di avere una pirma punta, così si stanno intensificando i contatti per cercare di trovare una soluzione. Tra gli ambienti c’è chi confida che l’attesa fumata bianca possa avvenire la prossima settimana, ma c’è da fare i conti con una squadra pugliese che coltiva ambizioni e che occupa una migliore posizione di classifica dei biancorossi. In altre parole non sono da escludere eventuali rilanci di questo club e per questa ragione si stanno accelerando i tempi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Maceratese in pressing sulla punta Ciabuschi