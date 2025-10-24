Maccio Capatonda a Torino per Smart Working - Il lavoro agile | dove è girato

Ultimi giorni di riprese per Maccio Capatonda a Torino, in città per “Smart Working – Il lavoro agile”. Il primo ciak è stato lunedì 22 settembre e nel corso delle 5 settimane di lavorazione sono state utilizzate numerose location in centro tra cui Via Borgo Dora, Via Principe Amedeo, Giardini. 🔗 Leggi su Torinotoday.it