Macchini Brugnami Perotti | un veterano e due giovani rampanti l’Italia cala il tris nelle finali dei Mondiali
Sabato 25 ottobre si concluderanno i Mondiali 2025 di ginnastica artistica con le ultime finali di specialità e l’Italia calerà un tris per provare a conquistare una medaglia. Carlo Macchini si presenta con il quarto accredito alla sbarra (14.233, 6.0 il D Score), ma con la consapevolezza di poter migliore. Nel turno preliminare, infatti, il marchigiano ha compiuto un leggero passetto all’arrivo e alcuni salti al ferro erano stati un po’ corti, dunque il potenziale per ritoccare l’esecuzione (8.233) è estremamente concreto. Il 29enne dovrà inseguire la perfezione ed evitare gli errori gravi che lo hanno frenato in alcune occasioni internazionali nel recente passato, con il chiaro obiettivo di migliorare il risultato di quattro anni fa: quarto posto con lo stesso punteggio dello statunitense Brody Malone, che però conquistò il bronzo per una migliore esecuzione. 🔗 Leggi su Oasport.it
