Ma che gol ha fatto? Il Celta Vigo passa in vantaggio così dopo solo 2'

Gazzetta.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Partita subito in discesa per il Celta Vigo nella sfida di Europa League contro il Nizza. Al secondo minuto Iago Aspas porta avanti la formazione di casa con un gol capolavoro sotto il sette, il Nizza pareggia un quarto d'ora dopo con Cho, ma l'espulsione di Clauss al 38' rovina i piani di riomonta. Nel secondo tempo il definitivo 2-1 per il Celta Vigo a firma Kojo Peprah Oppong. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

