Ma che gol ha fatto? Il Celta Vigo passa in vantaggio così dopo solo 2'
Partita subito in discesa per il Celta Vigo nella sfida di Europa League contro il Nizza. Al secondo minuto Iago Aspas porta avanti la formazione di casa con un gol capolavoro sotto il sette, il Nizza pareggia un quarto d'ora dopo con Cho, ma l'espulsione di Clauss al 38' rovina i piani di riomonta. Nel secondo tempo il definitivo 2-1 per il Celta Vigo a firma Kojo Peprah Oppong. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Antony si sblocca ne LaLiga alla seconda presenza. Nella trasferta sul campo del Celta Vigo ha sbloccato il risultato dopo 11 minuti. Dopo l'esordio contro l'Athletic Club è arrivata anche la prima rete per l'attaccante in prestito dallo United #cronachedispo - facebook.com Vai su Facebook
L'attaccante spagnolo del Celta Vigo ha parlato inoltre anche del calcio femminile: "Molti dicono che non generano lo stesso giro di denaro dei maschi, ma Aitana Bonmatí e Alexia Putellas ne generano probabilmente più di me". - X Vai su X
