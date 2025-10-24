Lutto nello sport italiano morto il giovane campione | poco fa l’annuncio shock
Un’intera comunità sportiva è sotto shock per la perdita di un giovane atleta, un ragazzo che aveva fatto del sacrificio e della passione per la bicicletta la sua ragione di vita. La sua storia, segnata da impegno, sogni e risultati importanti, si è interrotta tragicamente dopo settimane di speranze e preghiere da parte di familiari, amici e compagni di squadra. Un destino crudele che ha spento troppo presto una carriera ancora piena di promesse. L’intero mondo del ciclismo si è stretto nel dolore, ricordando non solo le vittorie e i piazzamenti ottenuti, ma soprattutto il sorriso e la dedizione con cui affrontava ogni allenamento e ogni gara. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Ciclismo in lutto: è morto Kevin Bonaldo - Il 25enne della Sc Padovani Polo Cherry Bank era stato colpito da un malore lo scorso 21 settembre al termine della Piccola Sanremo di Sovizzo.