Lutto nella scuola | addio alla professoressa Lucia Semerano ex calciatrice

Brindisireport.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

OSTUNI - Ostuni oggi piange la scomparsa dopo una breve malattia della sessantenne Lucia Semerano. Lucia laureata all'Isef era una professoressa di sostegno presso la scuola media di Carovigno. In gioventù è stata una giocatrice di calcio femminile vincendo tre scudetti precisamente nel 1983. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

lutto scuola addio professoressaAddio alla professoressa Piera Vaglio Giors - Ha insegnato filosofia per anni al liceo di Cossato ... laprovinciadibiella.it scrive

Brescia, lutto al Liceo Copernico: è mancata la professoressa Rossana Cerretti - L'insegnante non si era presentata a scuola lunedì: era deceduta in casa, mentre correggeva i compiti dei suoi studenti. Secondo quibrescia.it

Addio alla professoressa Eleonora Mancini, una vita per lo sport e la scuola - Il mondo della scuola e dello sport in lutto per la scomparsa della professoressa Eleonora Mancini, 68 anni. ilmessaggero.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Lutto Scuola Addio Professoressa