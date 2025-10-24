Lutto nella scuola | addio alla professoressa Lucia Semerano ex calciatrice

OSTUNI - Ostuni oggi piange la scomparsa dopo una breve malattia della sessantenne Lucia Semerano. Lucia laureata all'Isef era una professoressa di sostegno presso la scuola media di Carovigno. In gioventù è stata una giocatrice di calcio femminile vincendo tre scudetti precisamente nel 1983. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

