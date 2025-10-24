Lutto improvviso nella musica | pochi giorni fa sul palco e ora il triste annuncio
Si è spento a 66 anni uno dei pionieri assoluti della musica elettronica mondiale. Dave Ball, cofondatore dei Soft Cell e dei The Grid, è morto mercoledì 22 ottobre nella sua casa di Londra. A darne notizia è stata la sua band con un commosso tributo pubblicato sul sito ufficiale e poi sui social, dove si legge che il musicista “si è spento serenamente nel sonno”. Solo poche settimane fa era ancora sul palco, protagonista con i Soft Cell del Rewind Festival di Henley-on-Thames davanti a 20 mila spettatori. Accanto a lui, come per tutta la vita artistica, c’era Marc Almond, che ha voluto ricordarlo definendolo “un genio musicale meravigliosamente brillante”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
UNA COMUNITA' SCOSSA | Ordinanza del sindaco Scarcella in segno di lutto per la scomparsa del bambino, morto dopo essere stato travolto dal crollo improvviso di un muro - facebook.com Vai su Facebook
Lutto nel mondo della musica, l’iconico musicista è morto all’improvviso - Scopri il suo impatto nella musica moderna e i tributi degli artisti che lo hanno amato. bigodino.it scrive
Tina Turner, nuovo lutto in famiglia: il figlio muore all’improvviso, ecco le cause devastanti - , figlio di Ike e Tina Turner, a causa di un'insufficienza renale. Scrive donnaglamour.it
Massimo Pacciani morto improvvisamente, lutto nella musica. Il dolore di Laura Pausini: «Grazie per il tuo talento» - Il batterista e percussionista era riconosciuto tra i migliori in Italia nel genere popo. Da leggo.it