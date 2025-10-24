Lutto improvviso nella musica | pochi giorni fa sul palco e ora il triste annuncio

Si è spento a 66 anni uno dei pionieri assoluti della musica elettronica mondiale. Dave Ball, cofondatore dei Soft Cell e dei The Grid, è morto mercoledì 22 ottobre nella sua casa di Londra. A darne notizia è stata la sua band con un commosso tributo pubblicato sul sito ufficiale e poi sui social, dove si legge che il musicista “si è spento serenamente nel sonno”. Solo poche settimane fa era ancora sul palco, protagonista con i Soft Cell del Rewind Festival di Henley-on-Thames davanti a 20 mila spettatori. Accanto a lui, come per tutta la vita artistica, c’era Marc Almond, che ha voluto ricordarlo definendolo “un genio musicale meravigliosamente brillante”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it