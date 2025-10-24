Lutto all' università Federico II | addio al professore Giuseppe Trautteur

Napolitoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ venuto a mancare, a 89 anni, il professore Giuseppe Trautteur, emerito di informatica presso il dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” dell’università Federico II di Napoli, dove ha insegnato Cibernetica, Informatica teorica, Calcolabilità e complessità.È stato consulente per la casa editrice. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

