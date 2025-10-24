Lupi | Tajani ha condiviso ogni provvedimento della Manovra E il vicepremier lo chiama Pinocchio

C'è disaccordo nella maggioranza e Antonio   Tajani è di nuovo al centro della discussione. Dopo la turbolente giornata di ieri, stamattina è stato lo stesso vicepremier ad aprire le danze dicendo che "banche e assicurazioni non sono mucche da mungere". Oggi la lite è scattata invece con Maurizio Lupi. Il leader di Noi Moderati va all'attacco contro il forzista. "Nel vertice che abbiamo fatto Tajani ha condiviso ogni provvedimento che abbiamo deciso: no alla tassa sugli extraprofitti, si ai contributi così come sono stati puntualmente definiti nella legge di Bilancio." Ieri il ministro degli Esteri si era detto infuriato dopo l'esser venuto a conoscenza dei tagli per 50 milioni alla metro C di Roma. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

