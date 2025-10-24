Luogosano i Carabinieri rintracciano donna allontanatasi con intenti suicidi

Luogosano - Questa mattina, personale della Stazione Carabinieri di Sant'Angelo all'Esca ha proceduto al rintraccio di una donna allontanatasi poco prima con intenti suicidi. I militari, fin da subito impegnati nelle ricerche con ben tre pattuglie, hanno battuto a tappeto un'area montana ed. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

