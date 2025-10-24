lunigiana flagellata dalla pioggia operaio bloccato nel monia salvato dai vigili del fuoco

Massa Carrara, 24 ottobre 2025 – Ennesima giornata di maltempo che ha martoriato la provincia. Questa volta a farne maggiormente le spese è stata la Lunigiana, duramente colpita delle piogge (a Comano sono caduti 48 millimetri di pioggia in meno di un’ora). Un grande gazebo utilizzato come copertura per mezzi agricoli e quest’ultimi sono stati sradicati dalla forza del vento a San Terenzo Monti. E’ intervenuta una squadra di volontari della Vigilanza antincendio boschivo ad aiutare i proprietari. Lungo le strade del fivizzanese gran lavoro dei volontari della Protezione Civile: i maggiori problemi sono stati causati dalla caduta di piante sulle strade. 🔗 Leggi su Lanazione.it

