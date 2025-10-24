Lunigiana flagellata dalla pioggia operaio bloccato nel Monia salvato dai vigili del fuoco

Lanazione.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Massa Carrara, 24 ottobre 2025 – Ennesima giornata di maltempo che ha martoriato la provincia. Questa volta a farne maggiormente le spese è stata la Lunigiana, duramente colpita delle piogge (a Comano sono caduti 48 millimetri di pioggia in meno di un’ora). Un grande gazebo utilizzato come copertura per mezzi agricoli e quest’ultimi sono stati sradicati dalla forza del vento a San Terenzo Monti. E’ intervenuta una squadra di volontari della Vigilanza antincendio boschivo ad aiutare i proprietari. Lungo le strade del fivizzanese gran lavoro dei volontari della Protezione Civile: i maggiori problemi sono stati causati dalla caduta di piante sulle strade. 🔗 Leggi su Lanazione.it

lunigiana flagellata dalla pioggia operaio bloccato nel monia salvato dai vigili del fuoco

© Lanazione.it - Lunigiana flagellata dalla pioggia, operaio bloccato nel Monia salvato dai vigili del fuoco

Argomenti simili trattati di recente

lunigiana flagellata pioggia operaioLunigiana flagellata dalla pioggia, operaio bloccato nel Monia salvato dai vigili del fuoco -  Ennesima giornata di maltempo in tutta la provincia con allagamenti sulla costa apuana ... Scrive lanazione.it

lunigiana flagellata pioggia operaioMaltempo in Toscana, allerta in Lunigiana: la Regione sferzata da vento e piogge intense. Tragedia sfiorata a Filattiera - Una forte perturbazione ha colpito la provincia di Massa Carrara giovedì 23 ottobre 2025, causando soprattutto in Lunigiana gravi disagi. msn.com scrive

lunigiana flagellata pioggia operaioMaltempo, operaio soccorso in Lunigiana - Non sono mancati disagi causati dalla forte perturbazione che nelle ultime ore ha colpito la parte nord occidentale della Toscana ... Segnala rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Lunigiana Flagellata Pioggia Operaio