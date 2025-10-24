Luna park a ponte Parodi | le date dell' edizione 2025 2026
Si svolgerà anche quest'anno a Ponte Parodi il winter park, tradizionale appuntamento delle festività natalizie dei genovesi, da qualche anno non più in piazzale Kennedy a casusa dei lavori del waterfront di levante. Dopo la conferma arrivata nelle scorse settimane, da una determina dirigenziale. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
