L’Una Hotels edizione ’100 punti’
96, 100 e 103. Non stiamo dando i numeri o meglio, stiamo semplicemente snocciolando quelli messi in fila dalla Pallacanestro Reggiana che nelle ultime tre uscite (con Digione, Varese e Bashkimi) ha segnato in media 100 punti ad incontro. Per la precisione 99,6. Se però contro il team transalpino l’assist era stato fornito anche dai tempi supplementari, ovvero da 5 minuti di gioco in più a disposizione, nelle ultime due la truppa di Priftis li ha realizzati senza overtime. Vette toccate raramente nella gestione del coach greco che, prima delle ultime due uscite, era arrivato a quota 100 soltanto tre volte: il 2 dicembre 2023 in casa contro Pesaro (103-68 con 29 punti e 10 rimbalzi di Hervey), il 17 marzo 2023, sempre al Bigi, contro Varese 113-80 (con 38 di Galloway) e il 12 gennaio scorso nella trasferta a Milano, finita 108-106 per i padroni di casa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
