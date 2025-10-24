L’ultimo video di Luca e Cristian | Manca poco ormai ci siamo Fammi un urlo di liberazione

"Manca poco, ci siamo. Fammi un urlo, l’urlo della liberazione". La voce è allegra, l’entusiasmo di chi sta per toccare il cielo è limpido. Cristian Gualdi ride mentre filma l’amico Luca Perazzini sulla cima del Gran Sasso. È il 23 dicembre 2024. Poche ore dopo, la loro gioia diventerà tragedia. Quel video — restituito nei giorni scorsi alle famiglie insieme ai telefoni recuperati — è una ferita e un ricordo. L’ultima testimonianza di due amici di Santarcangelo, appassionati di montagna, colti da una bufera che li ha travolti mentre tentavano di scendere. Intorno alle 13 il sole splendeva ancora, due ore dopo la tempesta li avrebbe inghiottiti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’ultimo video di Luca e Cristian: "Manca poco, ormai ci siamo. Fammi un urlo di liberazione"

