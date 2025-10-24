Lukoil e Druzhba dopo le sanzioni esplosioni in due raffinerie legate a Mosca in Ungheria e Romania
La guerra contro la Russia arriva anche sul territorio europeo. O meglio, indirettamente. Nelle ultime giornate tre esplosioni hanno interessato delle raffinerie di petrolio di Paesi. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
In Ungheria è scoppiato un incendio in una raffineria della MOL, che lavora petrolio russo consegnato tramite l'oleodotto Druzhba. In Romania, ieri un'esplosione ha scosso la raffineria Petrotel-Lukoil, società petrolifera russa Lukoil. Se fissero atti terroristici Uc - X Vai su X
A Bratislava è scoppiato un incendio in un impianto di raffinazione del petrolio di proprietà della compagnia ungherese MOL. L'impianto raffina petrolio russo che arriva tramite il gasdotto "Druzhba". In precedenza, un incendio è divampato nel più grande impi - facebook.com Vai su Facebook
Lukoil e Druzhba, dopo le sanzioni esplodono raffinerie (legate a Mosca) in Ungheria e Romania - La guerra contro la Russia arriva anche sul territorio europeo. Scrive msn.com
Trump, sanzioni al petrolio russo di Rosneft e Lukoil - Il presidente Usa: «È ora di mettere fine al conflitto in Ucraina, i colloqui con Putin non servono». Secondo ilsole24ore.com
Petrolio vola (+3%) dopo le sanzioni Usa sulle major petrolifere russe - Il Presidente Trump sta cercando di far pressione su Mosca per porre fine alla guerra in Ucraina ed ha anche cancellato l’incontro con Putin a Budapest ... Riporta quifinanza.it