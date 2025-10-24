Lukaku il grande assente L' infortunio poi il dolore per il padre | il calvario continua
La morte del padre è arrivata durante la complicata riabilitazione per la lesione al femorale della coscia destra. L'attaccante vive il momento più nero della carriera e si sfoga sui social. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
