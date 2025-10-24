Luigi Morcaldi resta in carcere la gip | Ha ucciso Luciana Ronchi in modo cruento sprezzante di farlo in pubblico

Luigi Morcaldi resta in carcere per il femminicidio dell'ex moglie Luciana Ronchi. A deciderlo è stata la gip di Milano, Lorenza Pasquinelli che, nell'ordinanza di convalida del fermo, ha descritto l'aggressione messa in atto dall'uomo come un'azione "cruenta, sprezzante della pubblicità della situazione e indifferente a ogni possibile conseguenza". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Luciana Ronchi ha lottato e cercato di difendersi fino all'ultimo. A mani nude, indifesa, mentre l'ex marito Luigi Morcaldi la pugnalava. Un minuto e 16 secondi di terrore: 14 coltellate prima dell'agghiacciante epilogo - facebook.com Vai su Facebook

$luciana ronchi, l'ex marito Luigi Morcaldi: «Sono pentito di averla uccisa, voglio l'ergastolo». La versione opposta e i dubbi sulla premeditazione - X Vai su X

Luigi Morcaldi resta in carcere, il gip: "Incapace di superare rancore" - Resta in carcere Luigi Morcaldi, l’uomo accusato dell’omicidio aggravato dell’ex compagna Luciana Ronchi, 62 anni, accoltellata e uccisa sotto la sua abitazione di via Giuseppina Grassini, nel ... Come scrive milanotoday.it

Omicidio Luciana Ronchi, ex resta in carcere. Gip: "Incapace di controllare rancore" - Ha mostrato 'modalità cruente, sprezzanti e con approccio psicologico indifferente a ogni possibile conseguenza' ... Segnala msn.com

Milano: donna accoltellata, ex resta in carcere, gip 'incapace di superare rancore' (2) - Luigi Morcaldi, per il quale la gip Pasquinelli ha convalidato il fermo, ha ammesso di aver aggredito l'ex compagna Ronchi, ma riferisce "solo due o tre coltellate" e di averla colpita " ... Lo riporta msn.com