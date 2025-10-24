Luigi Morcaldi resta in carcere il gip | Incapace di superare rancore

Resta in carcere Luigi Morcaldi, l’uomo accusato dell’omicidio aggravato dell’ex compagna Luciana Ronchi, 62 anni, accoltellata e uccisa sotto la sua abitazione di via Giuseppina Grassini, nel quartiere Bruzzano, alla periferia nord di Milano.Il video dell'omicidio di Luciana RonchiA stabilirlo è. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

