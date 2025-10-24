Luigi Morcaldi resta in carcere il gip | Incapace di superare rancore

Milanotoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Resta in carcere Luigi Morcaldi, l’uomo accusato dell’omicidio aggravato dell’ex compagna Luciana Ronchi, 62 anni, accoltellata e uccisa sotto la sua abitazione di via Giuseppina Grassini, nel quartiere Bruzzano, alla periferia nord di Milano.Il video dell'omicidio di Luciana RonchiA stabilirlo è. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

luigi morcaldi resta carcereOmicidio Luciana Ronchi, ex resta in carcere. Gip: "Incapace di controllare rancore" - Ha mostrato 'modalità cruente, sprezzanti e con approccio psicologico indifferente a ogni possibile conseguenza' ... Si legge su adnkronos.com

luigi morcaldi resta carcereLuigi Morcaldi resta in carcere, il gip: "Incapace di superare rancore" - Resta in carcere Luigi Morcaldi, l’uomo accusato dell’omicidio aggravato dell’ex compagna Luciana Ronchi, 62 anni, accoltellata e uccisa sotto la sua abitazione di via Giuseppina Grassini, nel ... Secondo milanotoday.it

luigi morcaldi resta carcereMilano: donna accoltellata, ex resta in carcere, gip 'incapace di superare rancore' (2) - Luigi Morcaldi, per il quale la gip Pasquinelli ha convalidato il fermo, ha ammesso di aver aggredito l'ex compagna Ronchi, ma riferisce "solo due o tre coltellate" e di averla colpita " ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Luigi Morcaldi Resta Carcere