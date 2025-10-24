Luigi Morcaldi davanti al gip | Voglio l’ergastolo sono pentito

Milano – "Voglio l'ergastolo, sono pentito". E' quanto avrebbe detto, come ricostruito dal suo legale, Luigi Morcaldi, interrogato stamani nel carcere milanese di San Vittore per il femminicidio dell'ex compagna Luciana Ronchi, uccisa due giorni fa con almeno 14 coltellate, a Milano. Lo ha riferito la sua legale, l'avvocata Patrizia Iacobino. La gip Lorenza Pasquinelli, dopo l'interrogatorio di oggi, deciderà sulla convalida del fermo e sulla misura cautelare. Scontato che il 64enne resti in carcere. L’interrogatorio e il verbale. "Ha chiesto l'ergastolo, vuole l'ergastolo, è pentito", ha spiegato l'avvocata dopo l'interrogatorio ai cronisti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Luigi Morcaldi davanti al gip: “Voglio l’ergastolo, sono pentito”

