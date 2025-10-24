Luigi Morcaldi davanti al gip | Voglio l’ergastolo sono pentito

Ilgiorno.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano – "Voglio l'ergastolo, sono pentito". E' quanto avrebbe detto, come ricostruito dal suo legale, Luigi Morcaldi, interrogato stamani nel carcere milanese di San Vittore per il femminicidio dell'ex compagna Luciana Ronchi, uccisa due giorni fa con almeno 14 coltellate, a Milano. Lo ha riferito la sua legale, l'avvocata Patrizia Iacobino. La gip Lorenza Pasquinelli, dopo l'interrogatorio di oggi, deciderà sulla convalida del fermo e sulla misura cautelare. Scontato che il 64enne resti in carcere. L’interrogatorio e il verbale. "Ha chiesto l'ergastolo, vuole l'ergastolo, è pentito", ha spiegato l'avvocata dopo l'interrogatorio ai cronisti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

luigi morcaldi davanti al gip voglio l8217ergastolo sono pentito

© Ilgiorno.it - Luigi Morcaldi davanti al gip: “Voglio l’ergastolo, sono pentito”

Approfondisci con queste news

luigi morcaldi davanti gipLuigi Morcaldi davanti al gip: “Voglio l’ergastolo, sono pentito” - E' quanto avrebbe detto, come ricostruito dal suo legale, Luigi Morcaldi, interrogato stamani nel carcere ... Da ilgiorno.it

luigi morcaldi davanti gipMorcaldi al gip dopo il femminicidio, 'voglio l'ergastolo' - E' quanto avrebbe detto, come ricostruito dal suo legale, Luigi Morcaldi, interrogato stamani nel carcere milanese di San Vittore per il femminicidio dell'ex ... Si legge su ansa.it

luigi morcaldi davanti gipMilano, la confessione di Luigi Morcaldi: "Volevo solo spaventarla, poi mi è salito tutto il male che mi aveva fatto" - La confessione dell'uomo che mercoledì ha ucciso a Milano l'ex moglie Luciana Ronchi: "Quando l'ho vista non ho capito più niente, ho subito da lei ... Riporta affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Luigi Morcaldi Davanti Gip