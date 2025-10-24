Luigi Morcaldi contro il nuovo compagno di Luciana Ronchi | Si è preso tua madre e la mia vita La svolta nel 2012 e la rinascita di lei
Lei, dopo la separazione, era rinata. Ma lui non ce l'aveva fatta ed era crollato, sempre più giù. Luciana Ronchi, 62 anni, aveva un lavoro, un nuovo compagno con cui aveva. 🔗 Leggi su Leggo.it
Luciana Ronchi ha lottato e cercato di difendersi fino all'ultimo. A mani nude, indifesa, mentre l'ex marito Luigi Morcaldi la pugnalava. Un minuto e 16 secondi di terrore: 14 coltellate prima dell'agghiacciante epilogo - facebook.com Vai su Facebook
$luciana ronchi, l'ex marito Luigi Morcaldi: «Sono pentito di averla uccisa, voglio l'ergastolo». La versione opposta e i dubbi sulla premeditazione - X Vai su X
Luigi Morcaldi, la freddezza dopo l’omicidio dell’ex moglie: “Ora datemi direttamente l’ergastolo”. E lascia una lettera al figlio - Femminicidio a Milano, il 64enne si è accanito a fendenti contro la ex moglie Luciana Ronchi, recidendole la giugulare. Scrive msn.com
Luciana Ronchi, l'ex marito Luigi Morcaldi: «Sono pentito di averla uccisa, voglio l'ergastolo». La versione opposta e i dubbi sulla premeditazione - Luigi Morcaldi non solo ammette le sue responsabilità ma chiede il massimo della pena per il femminicidio della ex moglie Luciana ... Riporta leggo.it
Le drammatiche immagini dell'agguato fatale di Luigi Morcaldi contro l'ex moglie Luciana Ronchi - Una videocamera in via Grassini ha ripreso l'arrivo dell'uomo e l'assalto contro la donna nei pressi di un parcheggio: 14 le coltellate con cui ... Si legge su affaritaliani.it