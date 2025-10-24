Luigi Morcaldi contro il nuovo compagno di Luciana Ronchi | Si è preso tua madre e la mia vita La svolta nel 2012 e la rinascita di lei

Lei, dopo la separazione, era rinata. Ma lui non ce l'aveva fatta ed era crollato, sempre più giù. Luciana Ronchi, 62 anni, aveva un lavoro, un nuovo compagno con cui aveva. 🔗 Leggi su Leggo.it

