Luigi Morcaldi chiede l' ergastolo dopo il femminicidio di Luciana Ronchi al gip ha detto che sono pentito

Si pente e chiede l'ergastolo per l'omicidio della ex compagna Luciana Ronchi. La scelta di Luigi Morcaldi non convincerebbe gli inquirenti. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Luigi Morcaldi chiede l'ergastolo dopo il femminicidio di Luciana Ronchi, al gip ha detto che "sono pentito"

Luciana Ronchi ha lottato e cercato di difendersi fino all'ultimo. A mani nude, indifesa, mentre l'ex marito Luigi Morcaldi la pugnalava. Un minuto e 16 secondi di terrore: 14 coltellate prima dell'agghiacciante epilogo - facebook.com Vai su Facebook

“Sono un assassino e un fallito”: Luigi $Morcaldi confessa ai PM l’omicidio dell’ex moglie a Milano. In un video, le fasi della brutale aggressione. Trovata una lettera in cui l’uomo riversa la sua rabbia verso la vittima. $Tg1 Alfredo Ranavolo - X Vai su X

Luigi Morcaldi davanti al gip: “Voglio l’ergastolo, sono pentito” - Scontato che il 64enne resti in carcere, probabile la richiesta della perizia psichiatrica ... Lo riporta ilgiorno.it

Chi è Luigi Morcaldi, l’uomo che ha ucciso a coltellate l’ex moglie Luciana Ronchi: “Ora datemi l’ergastolo” - Luigi Morcaldi è l'uomo di 64 anni che ha accoltellato, provocandone la morte, l'ex moglie Luciana Ronchi nel quartiere Bruzzano a Milano ... fanpage.it scrive

Morcaldi al gip dopo il femminicidio, 'voglio l'ergastolo' - Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! Secondo giornaledibrescia.it