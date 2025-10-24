Luigi Morcaldi chiede l' ergastolo dopo il femminicidio di Luciana Ronchi al gip ha detto che sono pentito

24 ott 2025

Si pente e chiede l'ergastolo per l'omicidio della ex compagna Luciana Ronchi. La scelta di Luigi Morcaldi non convincerebbe gli inquirenti. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

