Luigi Martini morto l' attore aveva 31 anni | stroncato da un tumore al cervello Credevo fosse ' na botta de sonno

«Me credevo fosse 'na botta de sonno, invece era un tumore al cervello». La battuta pronta anche nell'annunciare la malattia, mentre pronti non erano a salutarlo quanti lo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Luigi Martini morto, l'attore aveva 31 anni: stroncato da un tumore al cervello. «Credevo fosse 'na botta de sonno»

