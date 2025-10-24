Luigi Martini morto l' attore aveva 31 anni | stroncato da un tumore al cervello Credevo fosse ' na botta de sonno

«Me credevo fosse 'na botta de sonno, invece era un tumore al cervello». La battuta pronta anche nell'annunciare la malattia, mentre pronti non erano a salutarlo quanti lo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

luigi martini morto l attore aveva 31 anni stroncato da un tumore al cervello credevo fosse na botta de sonno

Luigi Martini morto, l'attore aveva 31 anni: stroncato da un tumore al cervello. «Credevo fosse 'na botta de sonno»

