Lui 68 anni lei 12 | violenza choc nel Pesarese

Pesaro, 24 ottobre 2025 – Lei aveva solo dodici anni e trascorreva spesso i pomeriggi nella casa delle anziane vicine di casa, che considerava come nonne. Un luogo familiare, di affetto e merende. Ma per quella ragazzina di dodici anni, secondo l’accusa, proprio lì sarebbe cominciato l’incubo. Seduto spesso su quella stessa poltrona, infatti, c’era anche lui: un uomo dell’entroterra fanese, all’epoca 68enne, che di quelle anziane era amico di lunga data. Un volto noto, familiare, quasi di casa e ora è sotto processo al tribunale collegiale di Pesaro con l’accusa di violenza sessuale aggravata ai danni della ragazzina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lui 68 anni, lei 12: violenza choc nel Pesarese

