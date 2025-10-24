L’Ue ha rinviato la decisione sugli asset russi

L’ Unione europea ha rinviato ancora una volta la decisione sull’uso degli asset russi congelati per finanziare la difesa ucraina. L’obiettivo della Commissione sarebbe quello di utilizzare gli interessi generati dagli oltre 180 miliardi di euro di fondi della Banca centrale russa bloccati presso Euroclear, a Bruxelles, come base per un prestito da circa 140 miliardi destinato all’ Ucraina. Ma durante il vertice di Bruxelles, i leader dei Ventisette non sono riusciti a superare le divisioni interne, lasciando il tema in sospeso almeno fino al Consiglio europeo di dicembre. Perché la questione degli asset russi è delicata. 🔗 Leggi su Lettera43.it

