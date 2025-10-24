L’Ue accusa Meta e TikTok di violare la legge sul digitale | rischio maxi-multa da 10 miliardi

Repubblica.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo la Commissione le due aziende avrebbero violato gli obblighi di trasparenza previsti dal Dsa. Se confermate, le accuse potrebbero portare a una multa fino al 6% del fatturato globale. 🔗 Leggi su Repubblica.it

