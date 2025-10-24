Lucio Ferella AVS raccoglie l’invito di Libera

Tempo di lettura: 2 minuti Lucio Ferella, candidato regionale di Alleanza Verdi Sinistra alle elezioni regionali di Novembre, raccoglie l’appello di Libera: “Legalità, etica e trasparenza sono la premessa di ogni politica”. “Accolgo con convinzione l’appello lanciato da Libera e dal referente provinciale Michele Martino con la proposta della lista simbolica “Comunità che cambiano comunità, dando fin da subito piena disponibilità ad un momento di confronto pubblico tra i candidati, certo che il dialogo con le realtà civiche, sociali e associative sia la condizione per una politica partecipata e pulita. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Lucio Ferella (AVS) raccoglie l’invito di Libera

