Luciana uccisa dall' ex in poco più di un minuto | in un video le 14 coltellate Nell' auto di lui la torta avvelenata

Un omicidio rapido, commesso in poco più di un minuto e senza esitazione. La tragica fine di Luciana Ronchi, la donna uccisa in strada a Milano dall'ex marito Luigi Morcaldi, è stata ripresa da una telecamera di sorveglianza. Il video è finito agli atti dell'inchiesta ed è stato trasmesso in. 🔗 Leggi su Today.it

Il video dell'aggressione ripreso dalle telecamere: Luciana uccisa con 14 coltellate a Bruzzano L'ex marito, Luigi Morcaldi la aspettava: è sceso dallo scooter e l'ha aggredita con violenza, poi è scappato - X Vai su X

Nella “camminata” in ricordo della donna uccisa a coltellate dall’ex compagno, anche il sindaco Sala. “Con Luciana nel cuore” recita lo striscione che apre la manifestazione - facebook.com Vai su Facebook

Luciana Ronchi uccisa dall'ex marito Luigi Morcaldi, in un video le 14 coltellate in 17 secondi: «Mi è salito tutto il male che mi hanno fatto» - Nessun pentimento ma il macabro, goffo e oltraggioso tentativo di dare la colpa alla vittima, l'ex compagna finita con 14 coltellate dopo averla inseguita e bloccata. Come scrive leggo.it

Luciana Ronchi, uccisa dall'ex marito Morcaldi: 40 anni insieme, il lavoro condiviso, poi le liti e l'odio di lui per l'uomo che «si è preso tua madre e la mia vita» - La donna, 62 anni, aveva condiviso con Luigi Morcaldi anche la gestione di un bar pizzeria alla Bovisa. Segnala msn.com

Luciana Ronchi uccisa dall’ex compagno: la telecamera immortala gli ultimi istanti e le coltellate - Luciana Ronchi uccisa dall’ex compagno a Milano: le parole dell’interrogatorio e le immagini che raccontano gli ultimi istanti di vita. Lo riporta notizie.it