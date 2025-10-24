Luciana Ronchi uccisa dall' ex marito Luigi Morcaldi in un video le 14 coltellate in 17 secondi | Mi è salito tutto il male che mi hanno fatto
Nessun pentimento ma il macabro, goffo e oltraggioso tentativo di dare la colpa alla vittima, l'ex compagna finita con 14 coltellate dopo averla inseguita e bloccata. Le ultime fasi del. 🔗 Leggi su Leggo.it
